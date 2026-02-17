Реклама

16:43, 17 февраля 2026Россия

Раскрыто число возвращенных с начала года граждан России и Украины

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Число возвращенных с начала 2026 года граждан России и Украины, которые были осуждены за пророссийские действия, достигло 96. Данные раскрыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По словам омбудсмена, граждане приехали в Россию в результате стамбульских договоренностей.

«Это те, кто был осужден за пророссийские действия — сообщали о движении украинских войск, выступали в поддержку России», — пояснила Москалькова.

По приезде в Россию людей направили в пункты временного размещения, после чего им помогли с получением документов. «Восстанавливали их документы, давали гражданство», — добавила омбудсмен.

Ранее Москалькова передала Киеву список из 115 украинцев, которых Россия готова передать. По ее словам, украинская сторона на данный момент отказалась забирать этих граждан.

