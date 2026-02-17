Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Москалькова раскрыла детали о переданном Киеву списке

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала Киеву список из 115 украинцев, которых Россия готова передать. Детали продвижения этого вопроса она раскрыла на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, передает РИА Новости.

По данным омбудсмена, украинская сторона на данный момент отказывается забирать этих граждан.

«Сейчас предлагаем Украине 115 человек граждан Украины, которых мы согласны передать. Я послала этот список украинской стороне, украинская сторона говорит — нет», — обозначила Москалькова.

Ранее омбудсмен сообщила, что судьбу 400 без вести пропавших жителей Курской области пока не установили. В отношении одного из россиян заведено разыскное дело.

