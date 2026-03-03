Россиян научили бороться с вредителями в домах

Депутат Колунов: Решать проблему вредителей в доме стоит комплексно

Вопросы, связанные с травлей мышей или тараканов в многоквартирных домах, стоит выносить на общее собрание жильцов. Бороться с вредителями россиян научил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в разговоре с агентством ТАСС.

По словам парламентария, травля вредителей не может быть проблемой одной квартиры, так как они бегают по трубам и могут переметнуться к соседям, если начать применять отравляющие средства. По этой причине, подчеркнул Колунов, проблему важно решать комплексно, не пытаясь избавиться от незваных гостей самостоятельно.

«Поэтому задача — пользоваться (средствами против вредителей) сразу системно и массово. На мой взгляд, решение должно приниматься общедомовым собранием и все-таки нанимать нужно профессиональные компании, которые занимаются этим комплексно по всему дому», — посоветовал депутат ГД. В противном случае, добавил он, тараканы или мыши станут бегать от одной квартиры к другой, и долгосрочного результата не будет. В заключение парламентарий отметил, что выбор исполнителей-профессионалов для борьбы с вредителями жильцы могут доверить управляющей компании либо ТСЖ.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь порекомендовал обратиться к участковому, если тараканы бегут от соседей, которые не хотят проводить дезинсекцию.