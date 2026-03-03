Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:10, 3 марта 2026Экономика

Россиян научили бороться с вредителями в домах

Депутат Колунов: Решать проблему вредителей в доме стоит комплексно
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вопросы, связанные с травлей мышей или тараканов в многоквартирных домах, стоит выносить на общее собрание жильцов. Бороться с вредителями россиян научил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в разговоре с агентством ТАСС.

По словам парламентария, травля вредителей не может быть проблемой одной квартиры, так как они бегают по трубам и могут переметнуться к соседям, если начать применять отравляющие средства. По этой причине, подчеркнул Колунов, проблему важно решать комплексно, не пытаясь избавиться от незваных гостей самостоятельно.

«Поэтому задача — пользоваться (средствами против вредителей) сразу системно и массово. На мой взгляд, решение должно приниматься общедомовым собранием и все-таки нанимать нужно профессиональные компании, которые занимаются этим комплексно по всему дому», — посоветовал депутат ГД. В противном случае, добавил он, тараканы или мыши станут бегать от одной квартиры к другой, и долгосрочного результата не будет. В заключение парламентарий отметил, что выбор исполнителей-профессионалов для борьбы с вредителями жильцы могут доверить управляющей компании либо ТСЖ.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь порекомендовал обратиться к участковому, если тараканы бегут от соседей, которые не хотят проводить дезинсекцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Война расширится». Иран наносит удары по Ближнему Востоку и Европейскому союзу. Может ли конфликт стать масштабной войной?

    Трамп двумя словами отверг предложение о переговорах с Ираном

    Раскрыты сроки истощения запасов боеприпасов у США и Израиля

    В Израиле оценили готовность НАТО вмешаться в конфликт с Ираном

    Стало известно о тайном ответе стран Персидского залива на удары Ирана

    Россиянка в гневе забила малолетнюю дочь

    Зеленский высказался о помощи обстреливаемой Ираном стране

    TikTok-полицейского с полумиллионом подписчиков задержали в российском регионе

    Мировые цены на дизель взлетели до уровней 2022 года

    Катар выступил с резким заявлением в адрес Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok