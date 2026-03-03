Россиян призвали воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока

МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Катар

В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ призвали россиян воздержаться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию в туристических целях. Об этом говорится в сообщении на сайте дипведомства.

Уточняется, что рекомендация действует до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и в аэропортах. Тем временем отечественным туристам, находящимся на Ближнем Востоке, порекомендовали принимать повышенные меры безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов и выполнять указания местных властей.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала главную альтернативу отдыху на Ближнем Востоке. По ее словам, «абсолютно бесшовный вариант» — страны Юго-Восточной Азии.