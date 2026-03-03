Россиянам назвали главную альтернативу отдыху на Ближнем Востоке

Турэксперт Котляр назвала Азию главной альтернативой отдыху на Ближнем Востоке

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала россиянам главную альтернативу отдыху на Ближнем Востоке. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Азия — это абсолютно бесшовный вариант. Это и материковый, и островной Китай — Хайнань. Во-вторых, Юго-Восточная Азия как отдельный туристический регион: Таиланд, Вьетнам, Бали, Малайзия, Филиппины. Это все пользуется огромным спросом», — подчеркнула собеседница издания.

Среди других доступных направлений она отметила Турцию, Египет и острова в Индийском океане: Мальдивы, Маврикий и Сейшелы.

Ранее застрявшие в ОАЭ туристы из России описали свое уязвимое положение словами «на семью осталось 50 долларов». На фоне конфликта на Ближнем Востоке они столкнулись с внезапным выселением из ранее забронированных отелей Дубая и других эмиратских городов.

