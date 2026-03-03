Реклама

19:46, 3 марта 2026

Россиянам назвали главную альтернативу отдыху на Ближнем Востоке

Турэксперт Котляр назвала Азию главной альтернативой отдыху на Ближнем Востоке
Алина Черненко
Хайнань

Хайнань. Фото: Yubin Zhou / Unsplash

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала россиянам главную альтернативу отдыху на Ближнем Востоке. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Азия — это абсолютно бесшовный вариант. Это и материковый, и островной КитайХайнань. Во-вторых, Юго-Восточная Азия как отдельный туристический регион: Таиланд, Вьетнам, Бали, Малайзия, Филиппины. Это все пользуется огромным спросом», — подчеркнула собеседница издания.

Среди других доступных направлений она отметила Турцию, Египет и острова в Индийском океане: Мальдивы, Маврикий и Сейшелы.

Ранее застрявшие в ОАЭ туристы из России описали свое уязвимое положение словами «на семью осталось 50 долларов». На фоне конфликта на Ближнем Востоке они столкнулись с внезапным выселением из ранее забронированных отелей Дубая и других эмиратских городов.

