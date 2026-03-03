Россиянам назвали главную альтернативу отдыху на Ближнем Востоке

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала россиянам главную альтернативу отдыху на Ближнем Востоке. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».
«Азия — это абсолютно бесшовный вариант. Это и материковый, и островной Китай — Хайнань. Во-вторых, Юго-Восточная Азия как отдельный туристический регион: Таиланд, Вьетнам, Бали, Малайзия, Филиппины. Это все пользуется огромным спросом», — подчеркнула собеседница издания.
Среди других доступных направлений она отметила Турцию, Египет и острова в Индийском океане: Мальдивы, Маврикий и Сейшелы.
Ранее застрявшие в ОАЭ туристы из России описали свое уязвимое положение словами «на семью осталось 50 долларов». На фоне конфликта на Ближнем Востоке они столкнулись с внезапным выселением из ранее забронированных отелей Дубая и других эмиратских городов.