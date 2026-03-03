Уязвимое положение россиян в ОАЭ описали словами «на семью осталось 50 долларов»

Застрявшие в ОАЭ россияне вынуждены оплачивать проживание и еду за свой счет

Застрявшие в ОАЭ туристы из России описали свое уязвимое положение словами «на семью осталось 50 долларов». Подробностями путешественники поделились с телеканалом «360.ru».

На фоне ближневосточного конфликта россияне столкнулись с внезапным выселением из ранее забронированных отелей Дубая и других эмиратских городов. По их сообщениям, они вынуждены оплачивать проживание и еду в гостиницах за свой счет. «Отели ничего не предоставляют», — подчеркнул российский турист Андрей Петрунин.

Уточняется, что некоторые граждане России не рассчитывают на поддержку властей и ищут собственные пути выезда из ОАЭ. Так, застрявший с женой в Абу-Даби Мирон Мемрук отметил, что они планируют улетать через Оман. Другая россиянка — жительница Архангельска Ирина Котрехова — отправится в Ереван 6 марта. А путешественник Антон решил уехать из опасной зоны на автотранспорте. «В данный момент едем в автобусе до Эр-Рияда. Кажется, это самый надежный путь с Ближнего Востока. Завтра рейс в Стамбул, послезавтра в Москву», — сказал он.

При этом ранее власти Дубая поручили отелям продлить проживание застрявших в стране туристов из-за отмен рейсов. Уточняется, что если гость страны не может оплатить продление проживания, то отель обязан сообщить об этом департаменту.