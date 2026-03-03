Реклама

21:27, 3 марта 2026

Россию назвали победителем конфликта США и Ирана

Bloomberg назвал Россию победителем конфликта США и Ирана
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Reuters

Разгорающееся противостояние между США и Ираном может оказаться выгодным для России, поскольку снижает шансы Украины на получение ракет «Томагавк», способно усилить интерес к российским энергоресурсам, а также привести к перераспределению ресурсов, предназначенных для обороны Украины, на другие направления. Об этом написал журналист Марк Чемпион в статье для издания Bloomberg.

По его мнению, по мере того как интенсивность ударов США по Ирану растет, вероятность передачи «Томагавков» Украине становится все ниже, что, как он считает, играет на руку России.

«Угасание надежд Украины на получение ракет "Томагавк" говорит о том, что Россия явно извлекает выгоду из решения президента Дональда Трампа начать войну с Ираном. И эта выгода будет расти по мере продолжения конфликта», — отмечает журналист.

Также автор отметил, что длительное закрытие Ормузского пролива или уничтожение экспортных мощностей по добыче нефти и газа в Персидском заливе может «оживить» рынок российских энергоносителей.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

