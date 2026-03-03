Молодой рабочий нашел в поле скелет после загадочного сна о голодной женщине

В Таиланде рабочий плантации нашел там скелет после сна о голодной женщине

В Таиланде рабочий нашел человеческий скелет на кокосовой плантации после загадочного сна о голодной женщине. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Чонбури 25 февраля. Кости нашел 23-летний рабочий, поливавший кокосовые пальмы. Прибывшая полиция обнаружила череп и несколько костей, разбросанных в поле на площади примерно 50 квадратных метров. Там же была сумка с женской одеждой, однако следователи не уверены, что эти находки связаны.

Нашедший скелет молодой человек рассказал, что накануне ему приснился странный сон, в котором ему явилась женщина в белых одеждах. «Она сказала: "Я голодна. Пожалуйста, дай мне рис"», — описал свой сон мужчина. По его словам, женщина сказала, что ей 26 лет. Весь остаток сна он пытался найти для нее еду.

Рабочий заявил, что когда увидел череп, сразу вспомнил о своем ночном видении и уверен, что призрак женщины привел его к останкам. Полицейские эксперты пока не могут точно сказать, кому именно принадлежат кости. Они предположили, что останки находились в поле два или три месяца.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина нашел останки трехлетней девочки. Они лежали в безлюдной местности.