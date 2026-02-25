Мужчина нашел загадочные останки трехлетней девочки без руки и безлюдной местности

В Таиланде нашли загадочные останки девочки без одной руки

В Таиланде полиция пытается установить личность девочки, чьи останки нашел в безлюдной местности возвращавшийся домой мужчина. Об этом пишет The Thaiger.

Страшную находку сделал 23 февраля в провинции Сарабури 48-летний Ситтичай Кирират. Он заметил нечто похожее на куклу примерно в трех метрах от дороги, когда ехал на мотоцикле домой. Мужчина остановился и сразу же почувствовал сильный неприятный запах. Останки ребенка без одной руки были накрыты разноцветным одеялом с изображением персонажей мультфильмов. Кирират сразу же вызвал полицию.

Прибывшие на место происшествия эксперты определили, что загадочные останки принадлежат девочки трех-пяти лет и пролежали у дороги не менее пяти-шести дней. При этом следователи отметили, что в том районе нет жилья, и сообщений об исчезновении людей они не получали. В данный момент останки передали судмедэкспертам. Полиция изучает записи ближайших камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в городе Пассау, Германия, случайно нашли останки женщины, пропавшей в августе 2025 года. По заключению следствия, нет никаких признаков, что смерть наступила в результате преступления.

