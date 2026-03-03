Реклама

Советник Трампа застрял на Ближнем Востоке

Александра Синицына
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Советник американского президента Дональда Трампа Алекс Брюзевиц сделал заявление, что застрял на Ближнем Востоке после того, как США атаковали Иран. Он написал об этом в соцсети X.

По словам чиновника, обострение конфликта в регионе застало его во время путешествия по Ближнему Востоку. Эта ситуация оставила его «блуждать в хаосе».

«Последние 72 часа были совершенно сюрреалистичными, ничего подобного я раньше не переживал», — поделился впечатлениями Брюзевиц.

Советник Трампа выразил благодарность за помощь руководство Катара и Саудовской Аравии и Белый дом. В настоящий момент он уже прилетел в Европу.

Кроме того, конгрессвумен Анна Паулина Луна, также упомянутая в благодарственной речи Брюзевица, распространила новость, что чиновник покинул Катар и отправился в Грецию. Она подчеркнула, что он оплатил частный самолет, на который попали еще несколько пассажиров.

Ранее Трамп рассказал о самом большом сюрпризе со стороны Ирана. Он заявил, что не ожидал нападения страны на арабские государства региона.

