Советник Трампа застрял на Ближнем Востоке

Советник Трампа Брюзевиц застрял на Ближнем Востоке после атаки США на Иран

Советник американского президента Дональда Трампа Алекс Брюзевиц сделал заявление, что застрял на Ближнем Востоке после того, как США атаковали Иран. Он написал об этом в соцсети X.

По словам чиновника, обострение конфликта в регионе застало его во время путешествия по Ближнему Востоку. Эта ситуация оставила его «блуждать в хаосе».

«Последние 72 часа были совершенно сюрреалистичными, ничего подобного я раньше не переживал», — поделился впечатлениями Брюзевиц.

Советник Трампа выразил благодарность за помощь руководство Катара и Саудовской Аравии и Белый дом. В настоящий момент он уже прилетел в Европу.

Кроме того, конгрессвумен Анна Паулина Луна, также упомянутая в благодарственной речи Брюзевица, распространила новость, что чиновник покинул Катар и отправился в Грецию. Она подчеркнула, что он оплатил частный самолет, на который попали еще несколько пассажиров.

Ранее Трамп рассказал о самом большом сюрпризе со стороны Ирана. Он заявил, что не ожидал нападения страны на арабские государства региона.