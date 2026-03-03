Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:36, 3 марта 2026Мир

Стало известно о потерях КСИР в результате удара Израиля

Tasnim: В результате удара Израиля по авиабазе в Кермане погибли 13 бойцов КСИР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

В результате удара Израиля по авиабазе в городе Керман погибли 13 бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«13 человек погибли в результате вражеского нападения на авиабазу Керман», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 марта Иран провел масштабную атаку на авиабазу США в Бахрейне. По данным КСИР, в результате удара были уничтожены основное здание командования и штаб авиабазы.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования КСИР, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл планы США по гарантиям безопасности для Украины

    Назван простой способ быстро снизить уровень холестерина

    Подростки толпой напали на российскую школьницу в торговом центре

    Тело Джабраилова вывезли на Кавказ

    Россиянин в больнице напал на вернувшегося с СВО врача

    Россиянин получил срок за 14 выстрелов в участника СВО

    Толпа жестоко избила подростка в российском регионе

    Хвастающая романом с Джимом Керри Волочкова объявила о его смерти

    Названа уникальная особенность дефицита бюджета России

    13 тысяч авиарейсов отменили с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok