Стало известно о потерях КСИР в результате удара Израиля

В результате удара Израиля по авиабазе в городе Керман погибли 13 бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
«13 человек погибли в результате вражеского нападения на авиабазу Керман», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 марта Иран провел масштабную атаку на авиабазу США в Бахрейне. По данным КСИР, в результате удара были уничтожены основное здание командования и штаб авиабазы.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования КСИР, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.