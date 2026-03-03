Стало известно о потерях КСИР в результате удара Израиля

Tasnim: В результате удара Израиля по авиабазе в Кермане погибли 13 бойцов КСИР

В результате удара Израиля по авиабазе в городе Керман погибли 13 бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«13 человек погибли в результате вражеского нападения на авиабазу Керман», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 марта Иран провел масштабную атаку на авиабазу США в Бахрейне. По данным КСИР, в результате удара были уничтожены основное здание командования и штаб авиабазы.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования КСИР, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.