10:19, 3 марта 2026Мир

Иран сообщил о масштабном ударе по авиабазе США

КСИР сообщил об атаке на авиабазу США в Бахрейне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Иран в ночь на 3 марта провел масштабную атаку на авиабазу США в Бахрейне. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«В ходе 14-го этапа операции "Правдивое обещание" Военно-морских сил КСИР сегодня утром была проведена масштабная атака с применением ракет и беспилотников на авиабазу США в районе Шейх-Иса в Бахрейне», — говорится в сообщении.

По данным КСИР, в результате удара были уничтожены основное здание командования и штаб авиабазы. Как утверждается, в ходе атаки было применено двадцать беспилотников и три ракеты.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования КСИР, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.

