Мир
12:00, 3 марта 2026Мир

ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного члена КСИР в Бейруте

ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного члена КСИР в Бейруте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в Бейруте высокопоставленного члена сил «Кудс» (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР). Об этом пресс-служба ЦАХАЛ заявила в своем Telegram-канале.

«Вчера военно-морские силы атаковали в Бейруте и ликвидировали Резу Хазаи, ответственного за укрепление военного потенциала "Хезболлы" от имени сил "Кудс", который также являлся начальником штаба Ливанского корпуса этого формирования», — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что Хузаи отвечал за связь между «Хезболлаой» и Ираном, в частности за координацию между потребностями шиитского движения и ресурсами, предоставляемыми Ираном.

ЦАХАЛ подчеркнул, что решительно действует против «Хезболлы» после ее решения преднамеренно атаковать Израиль под руководством иранского террористического режима.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о занятии контрольных позиций в южном Ливане в рамках операции против «Хезболлы». Уточняется, что израильская армия работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северной части Израиля.

