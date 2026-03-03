Украинская молодежь начала массово покидать страну

На Украине почти 100 тысяч мужчин 18–22 лет покинули страну

На Украине с момента открытия выезда для мужчин 18–22 лет в августе и до ноября 2025 года страну покинули почти 100 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру» со ссылкой на данные Центра экономической стратегии.

«Это почти каждый седьмой парень соответствующего возраста и треть всех миграционных потерь за 2025 год», — отмечается в сообщении.

В августе 2025 года украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не фиксирует массового выезда молодежи с Украины на фоне снятия ограничений на поездки за границу для мужчин от 18 до 22 лет. До этого в стране вступил в силу закон, который разрешает пересечение границы военнообязанным в этом возрасте. По мнению Зеленского, решение о снятии ограничений на выезд для молодых людей не отразится на обороноспособности страны.