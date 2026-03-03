Реклама

Экономика
18:06, 3 марта 2026Экономика

В блокировке выдачи наличных банками увидели риски

Экономист Юсупов: Выдачу наличных банком могут заблокировать из-за ошибки
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Механизм, когда сотрудники банка временно блокируют выдачу наличных клиенту, может создать риски. Об этом предупредил экономист Ахмед Юсупов. Его процитировали «Известия».

Эксперт пояснил, что соответствующая инициатива является тактическим инструментом, который нацелен на борьбу с мошенниками. Однако если власти не предусмотрят четких критериев и законодательного регулирования, то возникает риск формального подхода, а также человеческой ошибки. По мнению экономиста, нельзя допустить такого положения дел, когда человек, нуждающийся в деньгах на лечение, не может их получить, так как запрошенная им операция блокируется как нетипичная.

Юсупов убежден, что эффективная борьба с мошенничеством возможна только при объединении усилий банков, регулятора и платежной инфраструктуры. Создание единой и прозрачной системы обмена данными даст возможность уменьшить количество ошибочных блокировок и при этом увеличит уровень защиты граждан.

Ранее сообщалось, что российские банки призвали дать своим сотрудникам возможность приостанавливать на время операции по снятию наличных клиентами. В рамках этой инициативы предлагается ввести в офисах «период охлаждения».

