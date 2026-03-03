Реклама

В МИД рассказали о контактах России и ЕС по Ирану

Грушко: Россия поддерживает контакты с ЕС по ситуации на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия поддерживает контакты с Европейским союзом (ЕС) из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Контакты в целом по ближневосточной проблематике поддерживаются с представителями европейских стран, но они в силу враждебной позиции, которую ЕС занимает в отношении России, не носят системного характера», — отметил дипломат.

Грушко подчеркнул, что ситуация в регионе обсуждается на международных площадках, включая ООН.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.

