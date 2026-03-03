Реклама

В России сочли «мощным посланием» прогулку президента ОАЭ по Dubai Mall

Александра Синицына
Спецпредставитель президента России Владимира Путина, глава РФПИ Кирилл Дмитриев оставил комментарий к публикации в соцсети X, где представлены кадры, как лидер Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прогуливается по торговому центру Dubai Mall в Дубае. Политик на своей странице в Х назвал это видео «сильным посланием» миру.

«Мощное послание. Устойчивые ОАЭ — одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, ориентированное на миротворчество и процветание», — отметил Дмитриев.

