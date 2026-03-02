Реклама

Путешествия
16:29, 2 марта 2026Путешествия

Находящимся в ОАЭ россиянам сделали важное предупреждение

Находящихся в ОАЭ россиян призвали сохранять спокойствие
Алина Черненко

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Россиян, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), призвали сохранять спокойствие и действовать взвешенно и рационально. Важное предупреждение опубликовано в Telegram-канале Генконсульства России в Дубае.

Граждан РФ попросили ориентироваться только на официальные сообщения местных властей и не распространять непроверенную информацию и слухи. Сроки открытия воздушного пространства страны пока неизвестны, отметили в ведомстве.

В источнике также говорится, что делать специальные эвакуационные рейсы из ОАЭ не планируются, поскольку для их выполнения требуется открытое воздушное пространство. «До официального открытия неба требовать от авиакомпаний переоформления билетов или предоставления альтернативных рейсов нецелесообразно», — добавили в дипведомстве.

Россиянам посоветовали сохранять билеты и связаться с представителями авиаперевозчика для регистрации на новый рейс после появления информации об открытии неба над страной.

Кроме того, в российском генконсульстве подчеркнули, что наиболее сложная ситуация складывается у туристов, у которых истекает период проживания. Их предупредили, что массово оплачивать дальнейшее размещение авиаперевозчики и туроператоры, скорее всего, не смогут, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства.

«Это не лишает вас права в дальнейшем предъявить соответствующие претензии в судебном порядке, однако в текущий момент необходимо решить вопрос проживания», — говорится в инструкции.

Россиянам, оказавшимся в подобной ситуации, порекомендовали трезво оценить свои финансовые возможности, быть готовыми к тому, что проживание придется оплачивать самостоятельно, а также рассмотреть возможность переезда в более дешевый отель.

Ранее стало известно, что россиян, которые не успели улететь из ОАЭ до закрытия аэропорта, начали выселять из отеля в Дубае. Из-за этого у людей началась паника.

