У россиян началась паника из-за необходимости срочно выселяться из отеля в Дубае

Не успевших улететь из ОАЭ россиян начали выселять из отеля в Дубае

Россиян, которые не успели улететь из ОАЭ до закрытия аэропорта, начали выселять из отеля в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Соотечественники рассказали журналистам, что должны были вылететь из Дубая в Москву 28 февраля, однако воздушная гавань оказалась закрыта. Спустя несколько часов их доставили в отель Crowne Plaza Dubai Jumeirah. Позже туристам пришло уведомление, что их рейс отменен, а ближайшая дата вылета — 4 марта.

На следующий день гостям позвонили с ресепшена и потребовали выехать из отеля в ближайшие два часа. По словам собеседников Telegram-канала, всего в гостинице находятся 50 россиян. Им не дают никакой информации от авиакомпании, а персонал не принимает справки об отмене рейса. Как пишет источник, из-за необходимости срочно выселяться из отеля у людей началась паника.

Ранее сообщалось, что российским туристам пришлось ночевать в холле отеля Дубая из-за воздушной атаки Ирана. Одна из соотечественниц описала опыт фразой «спать в одном помещении с сотней людей сложно».

