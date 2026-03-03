Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:04, 3 марта 2026Ценности

Встреча Кристины Асмус с ее «близнецом» вызвала ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @mash_milash_hub

Встреча российской актрисы театра и кино Кристины Асмус с ее «близнецом» — популярной блогершей Марией Камовой, известной как Маш Милаш, — вызвала ажиотаж в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Интерны» сняла видео с указанной инфлюэнсершей, с которой ей приписывали сходство. Девушки решили поменяться ролями и изобразить друг друга. При этом Асмус позировала в черном свитере и брюках с уложенными волнами волосами, а Камова надела футболку с принтом и голубые джинсы и сделала гладкую укладку на распущенных волосах.

Ролик набрал 2,2 миллиона просмотров. Зрители оценили его в комментариях. «Они же одинаковые», «Вот это сходство», «Они, что, близнецы?», «У них даже родинки на щеках одинаковые», «В глазах двоится», «На 50-й секунде я реально запутался, кто из них Кристина, а кто Маша», — заявили юзеры.

В январе Кристина Асмус показала фото интимного момента с новым возлюбленным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский захотел сделать буферную зону на территории России

    Депутаты поддержали идею минимальных цен на картофель

    Нетаньяху пообещал усилить атаки на «Хезболлу» и Иран

    Поставки в Россию машин популярного бренда рухнули на 99 процентов

    Пума вырвала маленькую собаку у хозяйки и утащила ее в лес

    Иран ударил по базе США в Бахрейне

    Семья англичан приютила россиянку с ребенком после их выселения из отеля в ОАЭ

    Раскрыта причина беспокойства Китая из-за конфликта на Ближнем Востоке

    В Госдуме ответили на идею запретить россиянам увольняться больше раза в год

    Бывшие российские полицейские легализовали почти 2,5 тысячи иностранных граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok