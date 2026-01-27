Реклама

Кристина Асмус показала фото интимного момента с новым возлюбленным

Актриса Кристина Асмус показала фото поцелуя с новым возлюбленным
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала фото интимного момента с новым возлюбленным. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Интерны» запечатлела, как целует на фоне торгового центра на Бали своего избранника, которым, предположительно, оказался 41-летний кинооператор Валерий Махмудов. При этом и артистка, и мужчина позировали в мотоциклетных шлемах. «Текста не будет», — указала она в подписи.

Также знаменитость продемонстрировала в сторис, как положила свои ноги на обнаженные ноги возлюбленного.

Известно, что Асмус состояла в браке с комиком Гариком Харламовым, от которого родила дочь. В октябре 2020 года супруги официально развелись. Впоследствии знаменитость встречалась с актером Романом Евдокимовым, а также жила вместе с продюсером «Беспринципных» Ильей Бурцем.

Ранее в январе фото Асмус в топе без бюстгальтера вызвали ажиотаж в сети.

