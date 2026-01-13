Фото Кристины Асмус в топе без бюстгальтера вызвали ажиотаж в сети

Фото российской актрисы театра и кино Кристины Асмус с отдыха вызвали ажиотаж в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Интерны» предстала на размещенных кадрах в облегающем белом кроп-топе и серых брюках с широкими штанинами. Также она распустила волосы и дополнила образ бейсболкой.

В свою очередь, поклонники знаменитости обратили внимание, что она отказалась от бра. «Без лифчика. Красивое», «У тебя какого числа день рождения? Я тебе лифчик подарю», «Грудь сделала, что ли?», «Срочно надень бюстгальтер», «40 лет, а про нижнее белье не в курсе», «Бюстгальтер сегодня не в моде», — заявили юзеры.

В декабре 2025 года Кристина Асмус показала фигуру в бикини.