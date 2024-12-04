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13:19, 4 декабря 2024Культура

Звезда «Интернов» съехалась с новым бойфрендом после первого свидания

KP.RU: Кристина Асмус съехалась с новым бойфрендом после первого свидания
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда «Интернов» Кристина Асмус и ее новый возлюбленный, продюсер «Беспринципных» Илья Бурец, уже живут вместе. Об этом сообщает KP.RU.

По словам подруги артистки, пара познакомилась на вечеринке, они начали встречаться чуть больше месяца назад. «Можно сказать, после первого свидания ребята поняли, что созданы друг для друга. Во всяком случае они уже съехались и живут как семья», — добавила собеседница издания.

Отмечается, что дочь Асмус от брака с комиком Гариком Харламовым Анастасия «хорошо приняла нового мужчину мамы».

Ранее Кристина Асмус пришла на премьеру сериала «Первый номер» вместе с Ильей Бурцом. Telegram-канал «Светский хроник» выяснил, что Бурец был женат еще около двух недель назад, а от предыдущих отношений у него осталась дочь.

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