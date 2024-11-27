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12:12, 27 ноября 2024Культура

Стало известно имя нового возлюбленного Кристины Асмус

Актриса Кристина Асмус появилась на мероприятии с новым возлюбленным и кольцом
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Звезда «Интернов» Кристина Асмус пришла на премьеру сериала «Первый номер» вместе с продюсером «Беспринципных» Ильей Бурцом. Фотографии пары опубликовало издание The Voice.

Сообщается, что Кристина и Илья во время мероприятия держались за руки, а также вместе покинули вечер. Также внимательные пользователи заметили на безымянном пальце правой руки у Асмус кольцо, якобы «похожее на обручальное». Однако журналисты посчитали, что таким образом актриса просто решила подразнить фанатов. Официально пара никак не комментировала свой роман.

Известно, что Асмус рассказала о новом романе еще 25 ноября, но имя возлюбленного не раскрывала. Кристина опубликовала на своих страничках в социальных сетях фотографию, которую, как признавалась девушка, сделал ее новый возлюбленный. Telegram-канал «Светский хроник» выяснил, что Бурец был женат еще неделю назад, а от предыдущих отношений у него осталась дочь.

Ранее стало известно, что Кристина Асмус сорвала съемки у известного режиссера из-за унижений. Об этом актриса сама рассказывала во время интервью.

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