Раскрыта личность предполагаемого возлюбленного Кристины Асмус

Super: Новым возлюбленным Кристины Асмус оказался оператор Валерий Махмудов

Раскрыта личность нового возлюбленного российской актрисы театра и кино Кристины Асмус. Об этом сообщает Super.

Предположительно, избранником 37-летней знаменитости оказался 41-летний кинооператор Валерий Махмудов. В настоящее время звезда отдыхает с ним на Бали, а впервые журналисты издания заметили пару в мае 2025 года.

Фото: @asmuskristina

Отмечается, что Махмудов работал над такими проектами, как «Сводишь с ума», «Мужу привет», «Иванько» и «Хеппи-энд». Также, предположительно, от коллеги Ольги Бобковой у него есть двое детей, о воспитании которых состоялись судебные споры. При этом информация о разводе Махмудова и Бобковой в открытых источниках отсутствует.

