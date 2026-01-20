Реклама

12:04, 20 января 2026

Раскрыта личность предполагаемого возлюбленного Кристины Асмус

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Раскрыта личность нового возлюбленного российской актрисы театра и кино Кристины Асмус. Об этом сообщает Super.

Предположительно, избранником 37-летней знаменитости оказался 41-летний кинооператор Валерий Махмудов. В настоящее время звезда отдыхает с ним на Бали, а впервые журналисты издания заметили пару в мае 2025 года.

Фото: @asmuskristina

Отмечается, что Махмудов работал над такими проектами, как «Сводишь с ума», «Мужу привет», «Иванько» и «Хеппи-энд». Также, предположительно, от коллеги Ольги Бобковой у него есть двое детей, о воспитании которых состоялись судебные споры. При этом информация о разводе Махмудова и Бобковой в открытых источниках отсутствует.

Ранее в январе фото Асмус в топе без бюстгальтера вызвали ажиотаж в сети.

