Адвокат назвал россиянам ответственного за ущерб после драки на свадьбе

Адвокат Салкин: Ущерб оплачивает тот, кто повредил имущество свадебного банкета

Адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин назвал россиянам ответственного за ущерб после драки на свадьбе. Его комментарий публикует Life.ru.

Согласно закону, ущерб компенсирует тот, кто повредил имущество ресторана, заявил юрист. По его словам, ситуация решается в гражданском порядке, а именно — фиксируются повреждения, оценивается их стоимость и составляется документ с претензиями виновному. При этом, если он отказывается оплатить добровольно, то дело передается в суд.

В то же время Салкин предупредил, что по договору на оказание услуг ответственным за ущерб и за действия гостей может стать заказчик свадебного банкета. Кроме того, он отметил, что многие рестораны устанавливают штрафы, превышающие стоимость разбитой посуды. В таком случае эксперт порекомендовал провести проверку и потребовать расчет ущерба по фактической стоимости.

Ранее руководитель агентства по организации мероприятий Event AgencyRepublic Free Юрий Мирошников раскрыл многомиллионную стоимость свадьбы в Москве в 2026 году.