Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:27, 11 декабря 2025Ценности

Раскрыта многомиллионная стоимость свадьбы в 2026 году

Организатор Мирошников: Цена свадьбы в 2026 году будет от трех миллионов рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Руководитель агентства по организации мероприятий Event AgencyRepublic Free Юрий Мирошников раскрыл многомиллионную стоимость свадьбы в Москве в 2026 году. Соответствующий материал публикует агентство «Москва».

По словам эксперта, средняя цена за торжество, рассчитанное на 50-70 гостей, будет варьироваться от трех до семи миллионов рублей.

Расходы на организацию свадьбы увеличатся на 10-15 процентов по сравнению с текущим годом. В целом гонорары артистов, подрядчиков, оформителей, банкетных площадок в этом году также в среднем выросли на 15 процентов. Продолжает сохраняться тренд на проведение камерных торжеств с приглашением самых близких друзей и родственников. Свадьба в среднем ценовом сегменте от 2,75 до семи миллионов рублей: ресторан среднего или высокого класса, полноценная программа

Юрий Мирошниковруководитель агентства по организации мероприятий

При этом Мирошников уточнил, что праздник в экономварианте в кафе, на 20-30 человек, а также с минимальной программой и декором составит одного до 1,5 миллиона рублей.

«Премиум-уровень от 10 миллионов рублей: роскошные рестораны, особняки в центре Москвы, звезды, топовые подрядчики», — подчеркнул специалист.

Материалы по теме:
Леди Гага и золотые слитки для гостей: как российские миллиардеры поженили детей в зале, где вручают премию «Оскар»?
Леди Гага и золотые слитки для гостей:как российские миллиардеры поженили детей в зале, где вручают премию «Оскар»?
11 февраля 2023
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов. Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов.Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
1 января 2023

В заключение он добавил, что в будущем году молодые пары будут отказываться от помпезного декора и насыщенных развлекательных программ, выбирая творчество, смешение стилей и глубокую персонализацию.

Ранее в декабре россиянам назвали самых подходящих для счастливого брака мужчин. Психологи заявили, что большей эмоциональной гибкостью и стрессоустойчивостью обладают геймеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В лаборатории российского вуза прогремел взрыв во время испытаний. Есть погибшие и пострадавшие

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Российские «Кусты-2» сформировали закрытую радиосеть длиной 700 километров

    В Раде рассказали о подготовке выборов во время военных действий

    Синоптик оценил срок визита зимы в Москву

    Фон дер Ляйен прервала речь Вучича о России

    Падение иены до рекордных значений насторожило экономистов

    Выросло число пострадавших при взрыве на испытаниях в лаборатории Пермского политеха

    В России дали срок истязавшему детей многодетному отцу-садисту

    Шакира осталась в восторге от зоофилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok