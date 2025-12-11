Раскрыта многомиллионная стоимость свадьбы в 2026 году

Организатор Мирошников: Цена свадьбы в 2026 году будет от трех миллионов рублей

Руководитель агентства по организации мероприятий Event AgencyRepublic Free Юрий Мирошников раскрыл многомиллионную стоимость свадьбы в Москве в 2026 году. Соответствующий материал публикует агентство «Москва».

По словам эксперта, средняя цена за торжество, рассчитанное на 50-70 гостей, будет варьироваться от трех до семи миллионов рублей.

Расходы на организацию свадьбы увеличатся на 10-15 процентов по сравнению с текущим годом. В целом гонорары артистов, подрядчиков, оформителей, банкетных площадок в этом году также в среднем выросли на 15 процентов. Продолжает сохраняться тренд на проведение камерных торжеств с приглашением самых близких друзей и родственников. Свадьба в среднем ценовом сегменте от 2,75 до семи миллионов рублей: ресторан среднего или высокого класса, полноценная программа Юрий Мирошников руководитель агентства по организации мероприятий

При этом Мирошников уточнил, что праздник в экономварианте в кафе, на 20-30 человек, а также с минимальной программой и декором составит одного до 1,5 миллиона рублей.

«Премиум-уровень от 10 миллионов рублей: роскошные рестораны, особняки в центре Москвы, звезды, топовые подрядчики», — подчеркнул специалист.

В заключение он добавил, что в будущем году молодые пары будут отказываться от помпезного декора и насыщенных развлекательных программ, выбирая творчество, смешение стилей и глубокую персонализацию.

