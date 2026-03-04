Алиев выразил соболезнования Ирану

Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Ирана Хаменеи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает информационное агентство «Азертадж».

«4 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев побывал в посольстве Исламской Республики Иран в нашей стране и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей», — говорится в публикации.

Сообщается, что в ходе визита Алиев встретился с послом Ирана Муджтабой Демирчилу и оставил запись в траурной книге.

Ранее соболезнования Ирану в связи с гибелью аятоллы Хаменеи выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.