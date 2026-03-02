Реклама

19:20, 2 марта 2026

Лукашенко впервые отреагировал на события в Иране

Лукашенко направил соболезнования президенту Ирана Пезешкиану
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«С глубокой болью и скорбью в Республике Беларусь восприняли трагическую новость о гибели Верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи», — говорится в направленном обращении Лукашенко.

Лукашенко вместе с тем вспомнил, как встречался с Али Хаменеи. Он назвал его выдающимся государственным деятелем, внесшим большой вклад в развитие отношений между Белоруссией и Ираном.

Ранее Казахстан выразил соболезнования Ирану. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД республики Ерлан Жетыбаев.

