Бывший СССР
18:08, 2 марта 2026

Казахстан выразил соболезнования Ирану

МИД Казахстана выразил соболезнования народу Ирана
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Казахстан выразил соболезнования Ирану. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев, передает Kazinform.

«Приносим глубокие соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, в том числе детей, а также представителей высшего руководства Исламской Республики», — подчеркнул Жетыбаев.

Дипломат добавил, что Астана призывает всех участников конфликта на Ближнем Востоке проявить сдержанность для недопущения дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку королю Иордании Абдалле II после ударов Ирана по объектам США в королевстве. Он заявил, что все конфликты должны быть решены только путем дипломатии.

