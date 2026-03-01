Реклама

13:31, 1 марта 2026Бывший СССР

Токаев поддержал попавшую под удар Ирана страну

Токаев выразил поддержку Иордании после ударов Ирана
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку королю Иордании Абдалле II после ударов Ирана по объектам США в королевстве. Об этом сообщает пресс-секретарь постсоветской страны Айбек Смадияров в своем Telegram-канале.

«Глава государства внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке. В этой связи Касым-Жомарт Токаев направил послание королю Иордании Абдалле II, выразив поддержку и солидарность братскому народу Иордании в нынешний непростой период», — написал представитель казахстанского президента.

Токаев также призвал воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации. Он отдельно добавил, что все конфликты должны быть решены только путем дипломатии.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны (ПВО). В Иране после ударов практически полностью отключили интернет, после власти Исламской Республики начали наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании, а также по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

