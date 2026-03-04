Реклама

14:51, 4 марта 2026

Американские сенаторы захотели принудить Трампа прекратить удары по Ирану

Сенат проголосует по вопросу о принуждении Трампа к прекращению ударов по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

В среду в Сенате США запланировано предварительное голосование по вопросу принуждения американского лидера Дональда Трампа к прекращению дальнейших ударов по Ирану. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Как отмечает издание, это станет первым испытанием поддержки Конгрессом кампании, начатой ​​Трампом без его согласия. Демократы — вместе с сенатором-республиканцем Рэндом Полом — добиваются голосования по резолюции о полномочиях в военное время, несмотря на противодействие большинства республиканцев, контролирующих Сенат. Демократы призывают нескольких республиканцев разорвать отношения со своей партией, чтобы положить конец конфликту и восстановить контроль Конгресса над объявлением войны.

«Я усердно молюсь за своих коллег, чтобы они проявили благоразумие и поняли, что сейчас не время для новых войн», — заявил сенатор-демократ Тим Кейн.

В свою очередь большинство республиканцев поддерживают начавшуюся в субботу военную кампанию США и Израиля против Ирана и работают над тем, чтобы сорвать принятие резолюции.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Трамп, начав масштабную операцию против Ирана, предал дипломатию и своих избирателей. По его словам, Вашингтон рассматривал переговоры по ядерному досье с Тегераном как сделку с недвижимостью, из-за чего не получилось достичь на них реалистичного результата.

