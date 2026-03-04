Иран обвинил Трампа в предательстве

Президент США Дональд Трамп, начав масштабную операцию против Ирана, предал дипломатию и своих избирателей. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети X.
«Господин Трамп предал дипломатию и американцев, которые его избрали», — написал он.
Аракчи добавил, что Вашингтон рассматривал переговоры по ядерному досье с Тегераном как сделку с недвижимостью, из-за чего не получилось достичь на них реалистичного результата. «Результат? Из мести они сорвали переговоры», — указал дипломат.
3 марта глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи ситуацию на Ближнем Востоке. «Обсуждено развитие ситуации, возникшей в регионе вследствие неспровоцированной вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана. Подчеркнуто, что такие действия подрывают базовые нормы международного права и влекут тяжелейшие последствия для всего Ближнего Востока», — говорится в сообщении.