12:32, 4 марта 2026Мир

Иран обвинил Трампа в предательстве

Глава МИД Ирана Аракчи указал, что Трамп предал дипломатию и избирателей
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Президент США Дональд Трамп, начав масштабную операцию против Ирана, предал дипломатию и своих избирателей. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети X.

«Господин Трамп предал дипломатию и американцев, которые его избрали», — написал он.

Аракчи добавил, что Вашингтон рассматривал переговоры по ядерному досье с Тегераном как сделку с недвижимостью, из-за чего не получилось достичь на них реалистичного результата. «Результат? Из мести они сорвали переговоры», — указал дипломат.

3 марта глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи ситуацию на Ближнем Востоке. «Обсуждено развитие ситуации, возникшей в регионе вследствие неспровоцированной вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана. Подчеркнуто, что такие действия подрывают базовые нормы международного права и влекут тяжелейшие последствия для всего Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

