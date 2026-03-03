Реклама

Лавров созвонился с главой МИД Ирана

Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аракчи ситуацию на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи по телефону ситуацию на Ближнем Востоке. Итоги разговора приведены на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждено развитие ситуации, возникшей в регионе вследствие неспровоцированной вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана. Подчеркнуто, что такие действия подрывают базовые нормы международного права и влекут тяжелейшие последствия для всего Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

Лавров также подтвердил позицию Москвы касаемо деэскалации ситуации в регионе. Он также выразил готовность России содействовать этому процессу.

Ранее Сергей Лавров заявил, что диалог между Россией и США продолжается в разных форматах и на разных уровнях. Он заметил, что весь Ближний Восток ощутил на себе агрессию США и Израиля против Ирана.

