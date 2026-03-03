Лавров заявил о масштабной войне на Ближнем Востоке

Лавров: Агрессия против Ирана ощущается как война на всем Ближнем Востоке

Весь Ближний Восток ощутил на себе агрессию США и Израиля против Ирана, там, по сути, идет война. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Несомненно, самый громкий конфликт, война сегодняшних дней — это агрессия против Ирана, последствия которой уже ощущаются во всем регионе, включая арабские страны, которые тоже несут издержки и экономические, есть и некоторые человеческие жертвы», — отметил дипломат.

Лавров также призвал все стороны стремиться к урегулированию конфликта и «немедленному прекращению боевых действий».

Ранее стало известно, что США пытаются убедить страны ближневосточного региона, пострадавшие в результате эскалации ситуации в регионе, присоединиться к нанесению ударов по Ирану.