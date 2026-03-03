Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:48, 3 марта 2026Мир

Лавров заявил о масштабной войне на Ближнем Востоке

Лавров: Агрессия против Ирана ощущается как война на всем Ближнем Востоке
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Весь Ближний Восток ощутил на себе агрессию США и Израиля против Ирана, там, по сути, идет война. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Несомненно, самый громкий конфликт, война сегодняшних дней — это агрессия против Ирана, последствия которой уже ощущаются во всем регионе, включая арабские страны, которые тоже несут издержки и экономические, есть и некоторые человеческие жертвы», — отметил дипломат.

Лавров также призвал все стороны стремиться к урегулированию конфликта и «немедленному прекращению боевых действий».

Ранее стало известно, что США пытаются убедить страны ближневосточного региона, пострадавшие в результате эскалации ситуации в регионе, присоединиться к нанесению ударов по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    Лавров выступил с прогнозом о следующих целях США после Ирана

    Взрывы прогремели в Иерусалиме

    Лавров высказался о разработке Ираном ядерного оружия

    В Кремле ответили на вопрос о месте и сроках новых переговоров по Украине

    Песков обозначил роль Путина в конфликте на Ближнем Востоке

    Кремль высказался о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по Украине

    В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Трампа на фоне ситуации в Иране

    Стало известно о двухмесячной задержке зарплаты в клубе РПЛ

    Сотрудник Госдепа США устроил резню после ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok