США попытались уговорить страны Ближнего Востока присоединиться к ударам по Ирану

Al-Monitor: США пытаются убедить страны региона присоединиться к ударам по Ирану

США пытаются убедить страны ближневосточного региона, пострадавшие в результате эскалации ситуации в регионе, присоединиться к нанесению ударов по Ирану. Об этом сообщает Al-Monitor со ссылкой на источники.

По данным портала, в данный момент страны Персидского залива рассчитывают на скорую деэскалацию конфликта и окончание операции.

Ранее американский президент Дональд Трамп упрекнул союзника в отсутствии помощи на Ближнем Востоке. По его словам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен был помочь США.