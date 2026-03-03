Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:37, 3 марта 2026Мир

США попытались уговорить страны Ближнего Востока присоединиться к ударам по Ирану

Al-Monitor: США пытаются убедить страны региона присоединиться к ударам по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США пытаются убедить страны ближневосточного региона, пострадавшие в результате эскалации ситуации в регионе, присоединиться к нанесению ударов по Ирану. Об этом сообщает Al-Monitor со ссылкой на источники.

По данным портала, в данный момент страны Персидского залива рассчитывают на скорую деэскалацию конфликта и окончание операции.

Ранее американский президент Дональд Трамп упрекнул союзника в отсутствии помощи на Ближнем Востоке. По его словам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен был помочь США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    Единственный участковый на российском острове получил смертельное ранение на СВО

    Таяние снега в Москве замедлилось

    Лавров заявил о масштабной войне на Ближнем Востоке

    Друг Макрона оценил жизнь во Франции фразой «в Покровске безопаснее»

    Глава МИД Турции высказался о смене режима в Иране

    Стало известно еще одно осложняющее вывоз россиян из ОАЭ обстоятельство

    Россиянке разрезали лицо до кости после концерта группы «Тату»

    Россиянин напал на спасавшего бойцов СВО врача

    Стали известны подробности подготовки Израиля к убийству Хаменеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok