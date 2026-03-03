США попытались уговорить страны Ближнего Востока присоединиться к ударам по Ирану

США пытаются убедить страны ближневосточного региона, пострадавшие в результате эскалации ситуации в регионе, присоединиться к нанесению ударов по Ирану. Об этом сообщает Al-Monitor со ссылкой на источники.
По данным портала, в данный момент страны Персидского залива рассчитывают на скорую деэскалацию конфликта и окончание операции.
Ранее американский президент Дональд Трамп упрекнул союзника в отсутствии помощи на Ближнем Востоке. По его словам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен был помочь США.