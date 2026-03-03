Трамп упрекнул союзника в отсутствии помощи на Ближнем Востоке

Трамп: Премьер Британии Стармер должен был помочь США на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен был помочь США на Ближнем Востоке. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп газете The Sun.

«Это не будет иметь значения, но он должен был помочь... он должен был», — сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что ему печально видеть, что отношения Лондона и Вашингтона «уже явно не такие, какими были раньше». По его словам, связи США с Великобританией отличались от отношений с другими европейскими странами.

Ранее Трамп заявил, что разочарован действиями Стармера. По его словам, Лондон слишком долго принимал решение, позволившее Вашингтону использовать авиабазу Диего-Гарсия на архипелаге Чагос в Индийском океане для ударов по Ирану.