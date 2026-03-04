Реклама

Экономика
14:29, 4 марта 2026Экономика

Правительство попросили не спасать «Почту России» за счет бизнеса

АУРЭК раскритиковала законопроект о спасении «Почты России» за счет бизнеса
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направила главе правительства Михаилу Мишустину письмо с призывом пересмотреть законопроект, направленный на поддержку «Почты России». Об этом сообщает Forbes.

В нем говорится, что чиновники фактически предлагают спасти госкомпанию за счет сборов с бизнеса и ограничения конкуренции, что противоречит базовым принципам рыночной экономики и приведет к удорожанию услуг и снижению их качества.

В том числе АУРЭК указывает на радикальные изменения в области приема, обработки, перевозки и доставки посылок, направляемых физическим лицам (за исключением тех, что пересылаются в пределах населенного пункта). Законопроект оставляет право на такую деятельность исключительно операторам почтовой связи.

Также ассоциация отмечает, что требование обеспечить возможность размещения пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в объектах почтовой связи организации федеральной почтовой связи означает появление десятков тысяч новых привилегированных точек. В России действует около 200 тысяч ПВЗ, а почтовых отделений — около 38 тысяч. Расширение станет ударом по независимым ПВЗ, из-за него существенная часть предпринимателей вынуждена будет прекратить деятельность.

Отдельно в АУРЭК выступили против сборов с операторов связи в размере трех процентов от доходов, полученных от деятельности по приему, обработке, перевозке и доставке посылок. «Почта России» от них будет освобождена, а остальным участникам рынка придется переложить отчисления в тарифы. Из-за этого стоимость доставки на маркетплейсы увеличится, а значит, за спасение госкомпании заплатят покупатели.

«Представляется необходимым пересмотреть положения законопроекта с учетом баланса интересов государства, потребителей и субъектов малого и среднего предпринимательства», — заключили авторы обращения.

Автором инициативы по сбору средств в интересах «Почты России» с операторов связи выступает Минцифры. По оценке Ассоциации цифровых платформ (АЦП), только крупнейшие маркетплейсы вынуждены будут платить по 90 миллиардов рублей в год в случае принятия закона.

В конце января председатель Совета федерации Валентина Матвиенко призвала сделать что-то с «Почтой России», иначе все сотрудники «скоро разбегутся» из-за низких зарплат. В марте президент России Владимир Путин поручил разрешить госкомпании начать продавать лекарства в отделениях связи, против чего выступают фармацевтические ассоциации.

