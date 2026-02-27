Реклама

14:06, 27 февраля 2026

«Почте России» разрешат продавать лекарства ради роста доходов

Путин поручил кабмину разрешить «Почте России» продавать лекарства в отделениях
Платон Щукин
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства подготовить изменения в законодательство, позволяющие «Почте России» начать продавать лекарства в отделениях связи. Об этом говорится в списке поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Сроком исполнения названо 1 марта 2026 года, то есть уже в воскресенье. Самой инициативе уже около года. В апреле 2025-го о ней рассказывал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Предполагается, что продажа лекарств позволит «Почте России» нарастить доходы и улучшить собственное финансовое положение. Власти ищут различные способы поддержать предприятие, несущее важные социальные функции, но теряющее возможности для развития из-за убытков.

На прошлой неделе глава Минцифры Максут Шадаев утверждал, что правительство подготовило законопроект, позволяющий «Почте России» увеличить доходы. По его словам, документ содержит больше десяти мер, в том числе он будет затрагивать маркетплейсы. Министр пояснил, что власти хотят отрегулировать рынок доставки.

В конце января председатель Совета федерации Валентина Матвиенко призвала сделать что-то с «Почтой России», иначе на фоне маленьких зарплат сотрудники «скоро все там разбегутся».

Ранее фармацевтические ассоциации назвали идею разрешить продавать лекарства в отделениях «Почты России» нарушающей законодательство в части монополий и недобросовестной конкуренции, а также опасной для здоровья населения из-за отсутствия у сотрудников необходимых компетенций.

