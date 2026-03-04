Реклама

06:40, 4 марта 2026

Экс-советник Байдена призвал прислушаться к Путину и его пониманию конфликта на Украине

Марина Совина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Экс-советник бывшего президента США Джо Байдена Джейк Салливан в эфире YouTube-канала вашингтонского Института Кеннана призвал прислушаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу его понимания конфликта на Украине.

«Нужно прислушаться к тому, что он говорит по этому поводу. Он считает, что Украина на самом деле является частью большой России, и что это его историческая обязанность как лидера России — вернуть Украину в лоно России», — выразил мнение политик.

Салливан добавил, что в основе конфликта лежат взгляды Путина на историю России, поэтому вопрос расширения НАТО и особенности дипломатии он считает второстепенными.

Ранее президент США Дональд Трамп, говоря о конфликте на Украине, заявил, что Москве и Киеву необходимо поддерживать контакты. По его мнению, только так можно добиться урегулирования этого конфликта.

