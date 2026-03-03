Трамп дал совет России и Украине

Трамп заявил, что России и Украине следует поддерживать контакты

Президент США Дональд Трамп, говоря о конфликте на Украине, заявил, что Москве и Киеву необходимо поддерживать контакты. По его мнению, только так можно добиться урегулирования этого конфликта. Слова американского лидера приводит ТАСС.

«Для танго нужны двое, и им [России и Украине] нужно поладить. Они должны иметь возможность разговаривать», — сказал Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Он также добавил, что посредникам в конфликте остается лишь «пытаться изо всех сил».

Президент США подчеркнул, что Москве и Киеву не удается достичь соглашения из-за сильной взаимной ненависти. По его мнению, это плохо для обеих сторон.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование на Украине находится очень высоко в списке приоритетов.