Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:05, 4 марта 2026Путешествия

Эвакуация пассажиров из самолета с горящим двигателем в США попала на видео

PYOK: Пассажиров United Airlines эвакуировали из-за загоревшегося двигателя
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетАварийная посадка самолета

Пассажиров эвакуировали из самолета авиакомпании United Airlines из-за загоревшегося в полете двигателя. Случившееся попало на видео, которое публикует PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел утром 2 марта. Борт вылетел из Лос-Анджелеса в Ньюарк, США, но спустя несколько минут пилоты запросили экстренную посадку в аэропорту отправления. Оказалось, что в левом двигателе произошло возгорание.

Лайнер приземлился, после чего члены экипажа активировали надувные трапы, чтобы пассажиры быстро покинули салон. Эвакуация заняла около минуты, никто не пострадал. На кадрах видно, как из двигателя валит дым.

Ранее в аэропорту США начался пожар из-за горящего двигателя самолета Delta, который поджег взлетную полосу при аварийной посадке. Инцидент произошел 22 февраля в международной воздушной гавани Саванна/Хилтон-Хед на рейсе в Атланту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране высказались о раскрытом предложении ЦРУ

    В Госдуме раскритиковали слова создателя ЕГЭ о победе экзамена над коррупцией

    Вика Цыганова погрызла лед Байкала вслед за лизавшим его Shaman

    Порезавший мать шестерых детей в российской поликлинике раскрыл свой мотив

    Эвакуация пассажиров из самолета с горящим двигателем в США попала на видео

    Привычный напиток связали со снижением риска жировой болезни печени

    Changan раскрыл характеристики брутального Deepal для России

    Риелтор за полцены выкупила квартиру обманутой мошенниками россиянки

    Грузовое судно вблизи Ормузского пролива атаковали ракетами

    Путин высказался о графиках работы школ и детсадов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok