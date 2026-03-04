Иранский историк назвал убийство Хаменеи просчетом Трампа

Иранский историк Фардин: Убийство Хаменеи стало серьезным просчетом Трампа

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи стало серьезным просчетом президента США Дональда Трампа и может помешать достижению его целей. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал проживающий в России иранский историк Фардин (имя изменено).

«Смерть Али Хаменеи — серьезный просчет Дональда Трампа. Она осложняет сценарий смены режима», — заметил он.

По словам эксперта, Соединенные Штаты стремятся прежде всего к демонтажу Исламской Республики. А для этого Трампу следовало бы найти внутри иранской политической системы лидера, который мог бы прийти к власти и договориться с США. Однако после «мученической смерти» Хаменеи его сторонники требуют мести и представители руководства Ирана отказываются от компромисса.

Ранее историк Фардин оценил возможность гражданской войны в Иране. По его словам, действия США вполне могут привести к подобному сценарию.