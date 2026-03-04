Реклама

05:30, 4 марта 2026МирЭксклюзив

Возможность гражданской войны в Иране оценили

Иранский историк Фардин: Действия США могут привести к гражданской войне в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Действия США могут привести к расколу Ирана и началу гражданской войны в стране. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал проживающий в России иранский историк Фардин (имя изменено).

По словам эксперта, удары США и Израиля по полицейским участкам и зданиям служб безопасности могут привести к отсутствию закона и порядка. Этим могут воспользоваться курдские и белуджийские сепаратисты, которые стремятся посеять хаос, что в конечном итоге приведет к гражданской войне.

«Попытка установить марионеточный режим чревата балканизацией страны», — резюмировал историк.

Ранее историк Фардин назвал раскол Ирана возможным последствием военной операции США. По его мнению, республику ждет хаос, а не стабильный демократический режим.

