04:31, 4 марта 2026

Иранский историк спрогнозировал будущее Ирана после операции Трампа

Иранский историк Фардин: Иран может ждать раскол и конец цивилизации
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран может ждать раскол на несколько частей, если США попытаются установить в стране свой марионеточный режим. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал проживающий в России иранский историк Фардин (имя изменено).

По его мнению, военная операция США (американского президента Дональда Трампа) не ведет к демократическим переменам, а рождает хаос. «Бомбардировки и постоянная угроза насилия парализуют средний класс — людей, которые могли бы стать двигателем политических изменений», — объяснил историк.

Хаосом и отсутствием порядка, в свою очередь, могут воспользоваться сепаратистские движения, и тогда единого Ирана существовать не будет. «Если Иран расколется на несколько частей, это станет концом иранской цивилизации как целостного проекта», — резюмировал Фардин.

Ранее востоковед Иван Бочаров описал несколько сценариев войны США и Ирана. По его словам, конфликт, скорее всего, примет затяжной характер.

