01:09, 4 марта 2026

Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом

КСИР: Иран установил полный контроль над Ормузским проливом
Марина Совина
Фото: Pixabay

Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом. Об этом утверждает заместитель командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Акбарзаде, его слова приводит агентство Fars.

«В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС КСИР Ирана», — подчеркнул офицер.

Акбарзаде отметил, что в проливе силы КСИР уничтожили уже более десяти нефтяных танкеров. Он добавил, что судоходство в этой части акватории невозможно.

Ранее КСИР выступил с угрозой сжигать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Там подчеркнули, что готовы при необходимости атаковать трубопроводы в регионе и заблокировать экспорт нефти, чтобы противник оказался в затруднительном положении.

