Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:33, 4 марта 2026МирЭксклюзив

Возможность наплыва иранских беженцев в Россию оценили

Востоковед Лукьянов: Россия примет лишь малую часть возможных беженцев из Ирана
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В случае миграционного кризиса из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Россия примет лишь малую часть возможного потока беженцев. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

Россия может принять некоторую часть потенциальных беженцев, но только небольшую часть из общей структуры большого потенциального потока

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН

Лукьянов оценил возможность полномасштабной волны миграции из Ирана и отметил, что в настоящий момент сложно оценить влияние конфликта Ирана с Израилем на миграционную обстановку. Востоковед указал на неопределенность сценариев развития противостояния и подчеркнул, что ситуация внутри страны может привести как к падению действующего режима, так и к укреплению его позиций.

Эксперт также выделил следующие факторы, которые могут повлиять на миграционные потоки из Ирана:

  • социально-экономическая, экологическая и гуманитарная обстановка из-за пятилетней засухи;
  • разрушение системы сельского хозяйства в стране;
  • повреждения инфраструктуры в ходе вооруженного противостояния;
  • переход внутренней миграции во внешнюю.

Ранее на фоне конфликта Ирана с Израилем и США издание Life.ru вспомнило предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о полномасштабном конфликте Ирана и Израиля, который должен привести к потоку беженцев с Ближнего Востока в другие регионы мира. В 2013 году политик предположил, что одним из конечных пунктов для иранских беженцев станет Россия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подлодка США потопила иранский фрегат в тысячах километров от Персидского залива. Удар торпеды по кораблю сняли на видео

    Путин внес изменения в особый порядок получения гражданства в новых регионах

    Последствия накрывшего Москву снегопада оценили

    Россиянам назвали крайний срок оплаты ЖКУ за февраль

    Девушка купила подержанного плюшевого медведя и нашла внутри человеческий прах

    На военной базе НАТО прогремело несколько взрывов

    Москвичам пообещали бесплатную парковку

    В Иране назвали число погибших от ответных ударов военных США

    Крыша завода обрушилась на рабочих в российском городе

    Раскрыты подробности о порезавшем мать шестерых детей россиянине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok