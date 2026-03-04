Реклама

Командир «Ахмата» заявил о готовности воевать за Иран

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что готов воевать за Иран
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что готов отправиться воевать за Иран. Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

Он призвал дать Исламской Республике все, что возможно, а также поддержать страну всеми возможными способами. Генерал напомнил, что страны США и другие страны НАТО уже четыре года поставляют Украине оружие для боев с российскими военнослужащими.

Также Алаудинов отметил, что готов ехать в Иран, чтобы помочь отразить вторжение американских войск, если руководство России примет подобное решение.

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. Целями военной операции стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. В свою очередь Иран нанес ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.

