Экономика
17:36, 4 марта 2026
Экономика

Курсы доллара и евро выросли

ЦБ: Курс доллара повышен до 77,8 рубля
Кирилл Луцюк
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Банк России повысил курс доллара на 5 марта до 77,8009 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Курс евро вырос до 90,7458 рубля, а юаня — до 11,2488 рубля.

На 4 марта доллар стоил 77,6093 рубля. Котировки европейской и китайской валюты составляли 90,3098 и 11,2210 рубля соответственно.

По мнению руководителя департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, если не случится внешних шоков, а цены на нефть сорта Brent продолжат восстанавливаться, то в I квартале 2026 года доллар может подешеветь до 72-74 рублей.

В свою очередь, аналитик компании «АВИ Кэпитал» Леонид Чихарев заявил, что курс доллара может упасть ниже 70 рублей, если конфликт на Ближнем Востоке нарушит баланс на рынке нефти и газа.

По другим прогнозам, курс доллара к концу 2026 года вырастет с нынешних 76 до 88-89 рублей.

