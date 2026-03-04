Реклама

Экономика
08:27, 4 марта 2026Экономика

Названо условие падение доллара ниже 70 рублей

Аналитик Чихарев: Доллар может упасть ниже ₽70 из-за нарушения баланса нефти
Вячеслав Агапов

Фото: Global Look Press

Курс доллара может упасть ниже 70 рублей, если конфликт на Ближнем Востоке нарушит баланс на рынке нефти и газа. Такое условие назвал аналитик компании «АВИ Кэпитал» Леонид Чихарев, его цитирует РИА Новости.

Боевые действия в регионе негативно влияют на глобальную логистику и риски поставок нефти и газа. Цены на энергоресурсы растут из-за частичного перекрытия Ормузского пролива, который является главной артерией для мирового рынка. Это ведет к увеличению выручки российских экспортеров, что, в свою очередь, повышает приток валютной выручки в Россию, пояснил Чихарев.

В случае дальнейшей эскалации конфликта риски доставок этим маршрутом будут увеличиваться — в первую очередь будет расти стоимость морского страхования, что вызовет удорожание отгрузок. Баррель эталонной нефти североморской марки Brent может подорожать еще на 10-15 процентов от текущей стоимости, выше 80 долларов за баррель. Применительно к поставкам газа европейские страны даже могут пересмотреть планы по отказу от российского топлива и даже увеличить его импорт.

В подобном сценарии дополнительный приток валютной выручки мог бы создать предпосылки для более заметного укрепления рубля — потенциально до 68-70 за доллар, однако вероятность реализации такого варианта в текущих условиях остается неопределенной, — пояснил аналитик.

На фоне конфликта фрахт супертанкеров на Ближнем Востоке подорожал до рекордных показателей. Эталонная ставка фрахта для сверхбольших танкеров (VLCC), используемых для перевозки двух миллионов баррелей нефти с Ближнего Востока в Китай, поднялась до 423 736 долларов в день. Ставки фрахта в Атлантическом океане 2 марта выросли до 61 500 долларов в сутки (плюс 43 процента к 27 февраля), а в Тихом океане — до 41 000 долларов (плюс 45 процентов).

